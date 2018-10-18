СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что из-за нового формата в рамках международного клуба "Валдай" дискуссия не затянется по сравнению с привычными встречами.

"Надеюсь, что сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу и будет интересной… Только меня несколько смущает сегодняшний формат этой встречи — (обычно) на сцене сидит несколько человек и дискуссия продолжается достаточно долго. Я здесь готов, конечно, "посаммировать", как предлагают это организаторы. Но, надеюсь, что это не будет в четыре — пять раз дольше, чем обычно", — сказал Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай".

Модератор встречи отметил, что в 4-5 раз не будет точно, отметив, что дискуссия продолжится не больше чем в два раза дольше обычного. "Это я еще потяну", — отметил президент.

В ходе нынешней встречи Валдайского клуба на сцене находится только российский президент и ведущий дискуссии, остальные участники задают вопросы из зала. В ходе других встреч клуба помимо ведущего и Путина на сцене располагались еще несколько ключевых участников дискуссии.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.