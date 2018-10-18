СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Государство должно обеспечивать возможность каждого человека высказывать свою позицию, включая религиозную точку зрения, заявил президент России Владимир Путин.

"Я как представитель государства все-таки считаю своим долгом обеспечить возможность каждому человеку высказывать свою позицию. Почему? Потому что я основываю свою позицию на первой части вашего выступления. Что такое милосердие — это, другим словом, современным, модным — толерантность. Это стремление к компромиссам, во всяком случае, одна из сторон. Если мы говорим, что показатель культуры — это милосердие, толерантность, то тогда мы должны быть в состоянии дать людям высказать свою позицию и выслушать ее", — сказал Путин, отвечая на вопрос священнослужителя, может ли государство поддержать духовные и культурные доминанты — базовые духовные ценности.

Президент отметил, что государство должно делать это очень аккуратно, предоставляя возможность людям с разными точками зрения свои позиции формулировать, высказывать и конкурировать, "допустим, с вашей позицией".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.