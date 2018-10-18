Путин назвал условие, при котором Россия может применить ядерное оружие

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия готова и применит ядерное оружие лишь удостоверившись, что кто-то наносит ядерный удар по ее территории, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".

"Наша концепция — это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое, для непосвященных скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории", — заявил Путин.

"И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии", — подчеркнул президент.