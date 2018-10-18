Россия пока не будет отменять ответные меры на санкции, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Россия пока не будет отменять ответные меры на западные санкции, чем дольше сохраняются санкции, тем больше шансов у тех, кто ушел с российского рынка, не вернуться на него, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как минимум сегодня нужно создавать конкуренцию между отечественными производителями. Мы будем всячески к этому стремиться. Ну а объемы поддержки сельского хозяйства снижаться не будут, будем дальше (поддерживать ответные меры — ред.)", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, чем дольше сохраняются санкции, тем больше шансов у ушедших с российского рынка не вернуться на него.

"Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят. Во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно. Второе, чем дольше это продолжается, тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться", — добавил Путин.

По мнению главы государства, нельзя исходить из того, что Россия постоянно будет "зажимать, хватать и не пущать, создавать эксклюзивные условия на внутреннем рынке".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.