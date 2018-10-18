Путин назвал уровень доверия между Россией и Китаем беспрецедентным

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Китаем.

Отвечая на вопрос, достигли ли Россия и Япония уровня доверия достаточного, чтобы заключить мирный договор, Путин привел в пример отношения Москвы и Пекина.

"Мы с Китаем очень долго вели дискуссию тоже по территориальным вопросам. Сорок лет вели переговоры! Представляете? Сорок лет. За это время все было в российско-китайских отношениях, но в конечном итоге мы вышли на подписание договора о дружбе, мы достигли такого уровня взаимопонимания между Россией и Китаем, который, по нашим обоюдным оценкам, является беспрецедентным", — заявил Путин.

При этом территориальный вопрос к тому моменту оставался нерешенным, добавил он.

"Но то, что мы с ними, китайцами, с китайскими друзьями, подписали эти документы, выстроили такую систему отношений, разве это положило конец нашим дискуссиям по территориальному вопросу? Нет, а наоборот создало условия для решения этого вопроса, что мы в конечном итоге и сделали — мы подписали соответствующий документ, мы нашли компромиссное решение", — заявил президент.