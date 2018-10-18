Путин ответил на вопрос о лежащей на нем ответственности

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о том, бывает ли ему страшно от лежащей на нем ответственности за мир, ответил отрицательно.

"Нет", — сказал Путин в ходе выступления на Валдайском форуме в ответ на обращенный к нему вопрос, не страшно ли ему от осознания того, что он является одним из тех, на ком лежит ответственность за мир.