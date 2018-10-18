Путин рассказал о перспективах мирного договора с Японией

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Если Россия и Япония подпишут мирный договор сейчас, это не значит, что остальные проблемы отношений "выбросят на свалку истории", заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

"Я то же самое сказал и премьер-министру Абэ. Я сказал, что если мы подпишем мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам, то это не значит, что мы и не будем (его — ред.) решать, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше, как ни в чем не бывало", — заявил он на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы 70 лет уже с Японией спорим по этому вопросу, никак не можем договориться, все тупиковая ситуация. Давайте, в конце концов, подпишем этот мирный договор, будем работать над повышением этого уровня доверия, не будем создавать проблем в двусторонних отношениях и пойдем дальше и будем дискутировать дольше по территориальным вопросам", — добавил он.

Путин также привел в качестве примера диалог России с Китаем, в котором удалось сначала укрепить двусторонние отношения, а затем разрешить территориальную проблему. "Пример наших отношений с Китаем говорит как раз об обратном. Мы создали условия доверия, а потому решили вопрос. Я именно это и предложил", — заявил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Формат общения Путина с участниками дискуссионного клуба Валдай в этом году другой. Сам он смущен тем, что он в этот раз один на сцене, но "готов солировать" pic.twitter.com/MfdigczVOw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.

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