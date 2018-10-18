Путин рассказал о перспективах мирного договора с Японией

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Если Россия и Япония подпишут мирный договор сейчас, это не значит, что остальные проблемы отношений "выбросят на свалку истории", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я то же самое сказал и премьер-министру Абэ. Я сказал, что если мы подпишем мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам, то это не значит, что мы и не будем (его — ред.) решать, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше, как ни в чем не бывало", — заявил он на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы 70 лет уже с Японией спорим по этому вопросу, никак не можем договориться, все тупиковая ситуация. Давайте, в конце концов, подпишем этот мирный договор, будем работать над повышением этого уровня доверия, не будем создавать проблем в двусторонних отношениях и пойдем дальше и будем дискутировать дольше по территориальным вопросам", — добавил он.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Формат общения Путина с участниками дискуссионного клуба Валдай в этом году другой. Сам он смущен тем, что он в этот раз один на сцене, но "готов солировать" pic.twitter.com/MfdigczVOw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.