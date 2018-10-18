Посол Сирии в России надеется, что Асад в ближайшее время посетит Крым

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Сирии в России Рияд Хаддад выразил надежду, что президент арабской республики Башар Асад в ближайшее время посетит Крым, а также Абхазию и Южную Осетию, куда он ранее был приглашён.

"Визиты двух президентов постоянны и не останавливаются. Однозначно, чем больше визитов и общения между двумя руководителями, тем больше будут укрепляться отношения между двумя странами. Могу сказать, что есть три приглашения — со стороны Южной Осетии, Абхазии и Крыма. Я надеюсь, что в ближайшее время эти визиты будут осуществлены в ближайшее время", — сказал посол журналистам, отвечая на вопрос, принял ли президент Асад приглашение посетить Крым.

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