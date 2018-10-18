СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Противостоять терроризму можно только совместно с мировым сообществом, но пока эта работа не удается, хотя есть отдельные элементы такого сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он уточнил, что "есть отдельные элементы сотрудничества, но их недостаточно". "По большому счету, мы пока не объединили своих усилий должным образом, а это можно сделать на основе известных норм международного права и соответствующих решений Организации объединенных наций", — заключил президент.