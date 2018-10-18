СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Противостоять терроризму можно только совместно с мировым сообществом, но пока эта работа не удается, хотя есть отдельные элементы такого сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Эффективно противостоять терроризму, я говорил это неоднократно, в том числе, на юбилейной сессии в Нью-Йорке, можно только сообща, объединяя усилия. К сожалению, в полном смысле этого слова нам пока эта совместная работа не удается", — сказал Путин.

Он уточнил, что "есть отдельные элементы сотрудничества, но их недостаточно". "По большому счету, мы пока не объединили своих усилий должным образом, а это можно сделать на основе известных норм международного права и соответствующих решений Организации объединенных наций", — заключил президент.