Путин о Трампе: лучше общаться друг с другом, чем "собачиться и ругаться"

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Встречи с американским лидером Дональдом Трампом скорее были позитивными, чем негативными, лучше общаться и контактировать друг с другом, чем "собачиться и ругаться", заявил президент России Владимир Путин.

"Были ли вредными или полезными наши встречи с Трампом? Я скорее считаю, что, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они скорее были позитивными, чем негативными", — заявил он на пленарном заседании Валдайского клуба.

"Мы видим, что там происходит. Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не преставая", — добавил Путин.