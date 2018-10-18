Трамп настроен на выравнивание отношений с Россией, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией, считает президент РФ Владимир Путин.

"На мой взгляд, все- таки действующий президент настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Ну, посмотрим, как будет складываться, мы во всяком случае к этому готовы в любой момент ", — заявил Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.