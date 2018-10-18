Трамп настроен на выравнивание отношений с Россией, заявил Путин

15:5318.10.2018
(обновлено: 16:05 18.10.2018)
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СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией, считает президент РФ Владимир Путин.
"На мой взгляд, все- таки действующий президент настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Ну, посмотрим, как будет складываться, мы во всяком случае к этому готовы в любой момент ", — заявил Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.