Клуб "Валдай" всегда отмечался разными точками зрения, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" всегда отмечался разными точками зрения, в этом его преимущество, заявил президент России Владимир Путин.

"Всегда эти дискуссии отмечались тем, что здесь представлены точки зрения, подчас, прямо противоположные. Но в этом, на мой взгляд, и есть преимущества этого дискуссионного клуба, мы его так и называем — дискуссионный клуб, потому что там, где есть только одна, так называемая, правильная точка зрения, там уже нет места для дискуссии, а истина как раз в ходе сопоставления разных подходов", — отметил Путин во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.