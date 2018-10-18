Россия выступает за взаимность диалога в ПАСЕ, заявил сенатор

БЕРЛИН, 18 окт — РИА Новости. Россия выступает за взаимность диалога в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в противном случае возникают сомнения в необходимости членства в данной организации, заявил в четверг российский сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Сейчас обсуждается тема членства России в Совете Европы. И она звучит так, что Россия же нуждается в членстве в Совете Европы, России же нужна эта площадка, нужна площадка Парламентской ассамблеи… Да, конечно, нужна. Но согласитесь, что когда Россия лишена права говорить на этой площадке, лишена слова, то возникает вопрос — для чего эта площадка? Площадка же нужна для диалога", — заявил Морозов, выступая в Берлине на конференции "Взаимопонимание в Европе: на что может повлиять германо-российский гражданский диалог".

Он добавил, что Москва выступает "за взаимность этого диалога: мы хотим, чтобы нас слышали".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на прошлой неделе, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.