Медведев оценил состояние отношений России и Евросоюза

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Отношения России и Европейского союза переживают не лучшие времена, что стало результатом достаточно скоропалительных решений самого Евросоюза, с некоторыми странами, например, с Польшей диалог полностью утрачен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если вернуться к текущей ситуации во взаимоотношениях между Россией и Европейским союзом, что скрывать, эти отношения переживают не лучшие времена. Мы считаем, что это результат тех достаточно скоропалительных решений, которые были приняты самим Европейским союзом. И, как мне кажется, расплачиваются за эти решения, ещё раз подчёркиваю, не мы были их инициаторами, те, кто живёт в Европейском союзе", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Euronews".

Он подчеркнул, что это, естественно, оказывает негативное влияние и на Россию. По его словам, значительная часть торгово-экономического сотрудничества "оказалась выключенной", очень существенно было снижено гуманитарное сотрудничество.

"К сожалению, с некоторыми странами у нас вообще утрачен диалог… Могу прямо сказать, что, например, с Польшей у нас никаких отношений сейчас на уровне политического и экономического диалога нет. Хорошо это или нет? Не знаю. Думаю, это не очень хорошо, даже имея в виду специфическую историю, которая связывает наши страны. Во всяком случае, когда я посещал Польшу в определённый период, как мне кажется, мы были гораздо ближе к тому, чтобы налаживать диалог", — сказал премьер.

Он отметил, что сейчас этого диалога нет и "ничего хорошего в этом тоже нет".