Медведев исключил военные меры в качестве ответа на санкции США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответы России на санкции США могут быть разными, в том числе асимметричными решениями, но военные меры совершенно исключены.
"Это могут быть самые разные ответы, которые даются в той или иной ситуации", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Евроньюс", говоря об ответных мерах РФ на американские санкции.
На вопрос, могут ли это быть военные меры, Медведев ответил: "Совершенно исключено в современном мире".
Медведев вновь отметил, что "санкции – плохой путь". "Собственно, об этом мы всё время говорим. Но не мы их начинали, и не нам их заканчивать", — добавил премьер.