Медведев исключил военные меры в качестве ответа на санкции США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответы России на санкции США могут быть разными, в том числе асимметричными решениями, но военные меры совершенно исключены.

"Это могут быть самые разные ответы, которые даются в той или иной ситуации", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Евроньюс", говоря об ответных мерах РФ на американские санкции.

На вопрос, могут ли это быть военные меры, Медведев ответил: "Совершенно исключено в современном мире".

"Мы же ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности. Эти вопросы относятся к компетенции верховной власти страны. Это вопросы президента страны. В мире есть разные формы реагирования, в том числе, как я сказал, асимметричные. Вовсе необязательно, что речь идёт о военных мерах. Вовсе необязательно реагировать на какие-то экономические угрозы или экономический шантаж адекватным экономическим путём. Это абсолютно точно", — пояснил он.

Медведев вновь отметил, что "санкции – плохой путь". "Собственно, об этом мы всё время говорим. Но не мы их начинали, и не нам их заканчивать", — добавил премьер.