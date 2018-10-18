Кожемяко включит Горячеву в список кандидатов в сенаторы от Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что готов включить кандидатуру действующего сенатора Светланы Горячевой в список кандидатов в члены СФ от региона.

"Конечно, будет", — сказал Кожемяко журналистам, отвечая на вопрос, будет ли кандидатура Горячевой рассматриваться на пост сенатора от Приморья.

"Я хорошо знаю Светлану Петровну, не один десяток лет. Если она изъявит желание вместе работать на благо Приморья, то, пожалуйста, пускай входит в список. Пока еще с ней не разговаривал. Я ее хорошо знаю и по Уссурийскому округу, в целом по работе в Госдуме. Человек, который знает Приморье, который болеет за Приморье, безусловно, это одна из кандидатур, уважаемая народом и жителями Приморья. Надо с ней переговорить, будет ли у нее желание, готовы рассмотреть", — отметил Кожемяко.

Горячева сейчас представляет исполнительный орган государственной власти Приморского края в Совфеде. Она первый заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Новые выборы назначены на 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Под него в регионе приняли закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.