ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад Владимиру Путину о преимуществах переноса столицы ДФО во Владивосток.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края.

"Давайте практическое решение примем. То, что сегодня прошло рабочее совещание, говорит о том, что надо готовить доклад президенту РФ. Готовить его будет Минвостокразвития и полпредство", — сказал Трутнев на совещании о предпосылках для рассмотрения вопроса о переносе административного центра ДФО во Владивосток.

Замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков попросил времени до 1 декабря.

"Хорошо, организуйте эту работу. Надо, чтобы 1 декабря был готов полный доклад на имя Путина с ТЭО (технико-экономическим обоснованием), с затратами и преимуществами. Чтобы перенос столицы стал мощным фактором развития территории", — сказал полпред.