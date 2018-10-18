Формат общения Путина с участниками клуба "Валдай" изменится, заявил Песков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Формат ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в этом году изменился — президент РФ Владимир Путин не будет выступать с традиционной вводной речью, но как обычно ответит на вопросы участников мероприятия, после пленарного заседания общение продолжится в менее формальной обстановке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, ежегодно президент встречается с валдайцами. Ежегодно он выступает перед ними на большой пленарке, однако модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой. Как такового не будет вводного выступления. Вводная часть будет выполнена путем модерирования (директора по научной работе клуба, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике") Федора Лукьянова. Он будет вдвоем с президентом перед залом валдайцев", — сказал Песков.

Затем, уточнил Песков, президент ответит на вопросы участников Клуба. "Вы знаете, что, как правило, это проходит весьма содержательно и интересно", — добавил он.

Затем общение Путина с участниками мероприятия продолжится в менее формальной обстановке. "Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки", — заключил пресс-секретарь президента.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.