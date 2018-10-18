Госдума приняла закон о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон о сокращении вдвое срока принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал.

Соответствующий проект ранее внесло в Госдуму правительство России. Законопроектом, в частности, предлагалось сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

Также предполагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.

"Предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация, что, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона, отметил его значимость.

"Это особенно важно для нуждающихся семей и для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья", — заявил Володин журналистам.

Он добавил, что демографические программы, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность. "Напомню, что год назад Государственная дума поддержала инициативу главы государства о продлении выдачи материнского капитала до 2021 года. Принятый сегодня закон повысит оперативность и доступность этой программы для граждан", — заключил спикер Госдумы.