В Госдуме прокомментировали трагедию в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инцидент в Керчи требует комплексного подхода, а не только пересмотра возраста для выдачи разрешений на охотничье оружие, считает депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов.

Ранее глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена предложил подумать о повышении возрастной планки с 18 до 21 года для выдачи разрешений на охотничье оружие, а также усилить ответственность медиков, выдающих справки, необходимые для получения такого разрешения.

"Я считаю, что, конечно, ужесточение не столько может быть по возрасту, хотя это тоже считаю возможным рассмотреть, но нужно комплексно подходить. И во всяком случае здесь основная причина мне видится не в том, что была возможность приобрести это оружие. Причина в головах сегодняшней молодежи, да и не только молодежи", — сказал РИА Новости Нилов.

По мнению парламентария, необходимо уменьшить количество зла и насилия на телевидении и в СМИ.

"Не будет оружия огнестрельного — в ход идут холодное оружие и кулаки. Так что все-таки не с этого надо начинать… Вот это святое место пропаганды добра, здоровья, чести, оно было освобождено, и оно сегодня занято. Оно сегодня занято носителями другой информации, источниками пропаганды других ценностей. Поэтому вот где причина и с чего надо начинать борьбу за эти самые умы и головы наших сограждан", — подчеркнул депутат.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 год) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.