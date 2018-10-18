В Госдуме прокомментировали трагедию в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инцидент в Керчи требует комплексного подхода, а не только пересмотра возраста для выдачи разрешений на охотничье оружие, считает депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов.
"Я считаю, что, конечно, ужесточение не столько может быть по возрасту, хотя это тоже считаю возможным рассмотреть, но нужно комплексно подходить. И во всяком случае здесь основная причина мне видится не в том, что была возможность приобрести это оружие. Причина в головах сегодняшней молодежи, да и не только молодежи", — сказал РИА Новости Нилов.
По мнению парламентария, необходимо уменьшить количество зла и насилия на телевидении и в СМИ.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 год) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.