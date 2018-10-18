Россия продолжит доставлять в Йемен гуманитарную помощь

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия продолжит доставлять гуманитарную помощь на территорию Йемена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия участвует в усилиях по облегчению участи йеменского народа и периодически доставляет туда гумпомощь.

"Это непросто, учитывая продолжающиеся боевые действия. Несколько раз мы смогли договориться с коалицией, конкретно с возглавляющей коалицию Саудовской Аравией. Такие гуманитарные рейсы осуществлялись. Будем их продолжать", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Это привело к острейшему гуманитарному кризису в этой стране. По сентябрьским данным Всемирной продовольственной программы ООН, в настоящий момент две трети населения Йемена (18 миллионов человек) "не знают, где достать продукты для следующего приема пищи", причем восемь миллионов из них находятся в ситуации, близкой к голоданию. В апреле постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил о выделении Россией 1 миллиона долларов на гуманитарную продовольственную помощь Йемену в 2018 году по линии ВПП ООН.