Москва будет готова к провокациям со стороны Запада, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия будет готова к более масштабным провокациям со стороны стран Запада, которые в последнее время выступили с рядом обвинений в адрес Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем готовы и к более масштабным провокациям. Но наш ответ очень простой — если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно", — заявил Лавров в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

Министр также подчеркнул, что до сих пор "все доказательства нам предоставляют через СМИ".

"При всем уважении к ним, к профессии журналиста, мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев", — добавил он.