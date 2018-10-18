Россия будет следить за европейской инициативой по военному вмешательству

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия будет внимательно следить за озвученной президентом Франции Эммануэлем Макроном европейской инициативой по военному вмешательству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря об инициативах президента Франции Эммануэля Макрона. У него недавно прозвучала и такая инициатива, как европейская инициатива по вмешательству, которую он обосновал необходимостью порой направлять некие контингенты (он не назвал их, но по описанию это то, что раньше называли экспедиционным корпусом) в "горячие точки" быстро, не дожидаясь каких-либо специальных решений не только СБ ООН, но даже НАТО и ЕС. То есть получается какая-то совсем автономная ударная группа, которая будет решать прежде всего некие задачи в Африке, как я понял", — сказал Лавров, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

Глава российского МИД при этом выразил сомнения насчет возможности реализации данной инициативы.

"Не знаю, насколько это реализуемо, но то, что звучат такие идеи, подтверждает назревший характер вопроса о том, как вопросы безопасности будут решаться в ЕС. Мы, ещё раз скажу, будем внимательно за этим следить. Мы хотим сильного самостоятельного Евросоюза и, конечно, чтобы вопросы безопасности в Европе не были каким-то кулуарным делом между ЕС и НАТО, потому что это наш общий континент, у нас общие границы и нам много чего обещали, когда мы выводили свои войска из Европы, когда НАТО расширялась", — подчеркнул Лавров.

В июне министры обороны девяти стран ЕС подписали в Люксембурге декларацию о инициативе по созданию Европейских сил быстрого военного реагирования. С инициативой создания военного альянса выступил президент Франции Эммануэль Макрон.