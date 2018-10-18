В МИД встревожены полным отсутствием диалога между военными России и НАТО

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Практически все формы сотрудничества России и НАТО заморожены, Москва обеспокоена полным отсутствием профессионального диалога между военными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас очень тревожит полное отсутствие какого-либо профессионального диалога между военными России и НАТО. Совет Россия-НАТО, работу которого заморозили наши западные партнеры, в последние пару лет встречался раза три, в общем-то, абсолютно без какого-либо результата", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

По его словам, в НАТО хотели инициировать возобновление таких встреч, чтобы обсудить Украину.

"Я стараюсь оставаться в рамках приличий, но это означает только одно — что Совет Россия-НАТО хотели использовать как очередной инструмент обвинений нас во всех смертных грехах и как очередной способ удовлетворить капризы наших украинских соседей, которые спят и видят, чтобы санкции вечно ужесточались, чтобы Россия была постоянно под огнем критики", — отметил министр.

Он напомнил, что Москва согласилась на такие дискуссии при понимании, что будут также обсуждаться Афганистан, борьба с терроризмом и другие более реальные проблемы. Однако, по его словам, "помимо таких "посиделок" на уровне постоянных представителей, практически все формы сотрудничества Россия-НАТО заморожены — Афганистан, где очень успешно осуществлялся "вертолетный пакет", программа подготовки кадров для борьбы с наркотрафиком в Афганистане, с терроризмом и многое другое".

"Соответственно, диалог военных вообще заморожен. Периодически наш начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов разговаривает по телефону с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе Кертисом Скапаротти. Но это не то, что требуется в нынешней ситуации, когда существенно возрастают риски какого-то непреднамеренного инцидента", — констатировал Лавров.