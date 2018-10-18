Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что участники Валдайского форума сосредоточились на российской повестке в XXI веке. Эксперты обсудят политические и социально-экономические перспективы России, общественное и культурное развитие страны, ее место в формирующемся мире. В ежегодном заседании клуба "Валдай" принимают участие 130 экспертов из 33 стран.
В частности, как ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, в заседании клуба примет участие член политбюро, начальник канцелярии комиссии центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.
Форум о России
В нем приняли участие как известные деятели в этой области — режиссер Московского государственного театра "Ленком" Константин Богомолов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений Водолазкин, — так и официальные лица — министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский.
На специальных панельных сессиях обсуждаются международные вопросы: Ближний Восток, а именно сирийская проблематика, а также будущее Евразии. В обсуждениях участвуют, в частности, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса.
Большое внимание уделено проблемам российской экономики и общества, их обсудили на экспертных сессиях в среду.
В четверг, заключительный день форума, пройдет экспертная сессия — "Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в меняющемся мире". Сразу после нее состоится встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.