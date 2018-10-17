Евкуров поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности в Магасе

НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность во время продолжавшегося почти две недели митинга в Магасе.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин. После второй встречи была достигнута договоренность, что члены оргкомитета митинга в среду примут участие в заседании комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской республики по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней под председательством Евкурова. Однако представители митингующих не пришли на заседание.

Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, в среду власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. Днем в среду организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.

"Все проходило мирно, спокойно и без происшествий… Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов за работу по обеспечению безопасности на митинге, лично начальника Главного управления МВД России по СКФО Сергея Бачурина. Обращаясь к интернет-сообществу, хочу попросить не оскорблять целые народы. А тех, кто высказывался оскорбительно, найти в себе силы попросить прощения, поскольку это в характере только сильных людей", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram

Он отметил, что с пониманием относится к тем, кто, "не преследуя корыстные цели, показал, что им небезразлична судьба родины". "Остальным хочу сказать, что республика не может быть предметом торга в угоду собственных амбиций", — подчеркнул глава Ингушетии.