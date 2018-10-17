Антироссийская кампания Запада не изменит позиций Москвы, заявил Медведев

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ситуация в отношениях России и Европы — результат скоропалительных действий Брюсселя, в случае с США — это внутриполитические разборки, в которых политики преследуют цель остаться у власти, но с помощью антироссийской кампании Запад не сможет повлиять на Москву, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если вернуться к текущей ситуации во взаимоотношениях между Россией и Европейским союзом, что скрывать, эти отношения переживают не лучшие времена. Мы считаем, что это результат тех достаточно скоропалительных решений, которые были приняты самим Европейским союзом. И, как мне кажется, расплачиваются за эти решения, еще раз подчеркиваю, не мы были их инициаторами, те, кто живет в Европейском союзе. Естественно, это оказывает негативное влияние и на нашу страну",- сказал Медведев в интервью телеканалу Euronews

В контексте ситуации с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Медведев заявил, что все, связанное с Россией, используется на Западе во внутриполитической борьбе. "Мы еще сегодня не говорили про наших друзей за океаном, например, про антироссийскую истерию, которая существует в Соединенных Штатах Америки. Мы же прекрасно понимаем: все, что связано с Россией, сейчас в Соединенных Штатах Америки преследует другую цель – это внутриполитические разборки. По сути, разборки между республиканцами и демократами, разборки внутри Республиканской партии. То же самое касается и европейских стран", — сказал российский премьер.

"Эта антироссийская кампания в 90% из 100 преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов. Но уж точно не повлиять на позицию России. На нее повлиять невозможно, все это прекрасно понимают", — сказал Медведев.

Полный текст интервью Медведева будет опубликован в четверг, 18 октября.

Негативными остаются отношения России и Совета Европы. Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.

Ранее в интервью телеканалу Euronews глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вступала в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство. Глава МИД отметил, что те, кто это пространство "просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав", знают, на что идут. Если Россию хотят исключить из Совета Европы, мы такой радости не доставим, уйдем сами, добавил глава МИД.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывание министра пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген указал, что "господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти". При этом он добавил, что в СЕ "не хотели такого развития".