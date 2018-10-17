Антироссийская кампания Запада не изменит позиций Москвы, заявил Медведев

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ситуация в отношениях России и Европы — результат скоропалительных действий Брюсселя, в случае с США — это внутриполитические разборки, в которых политики преследуют цель остаться у власти, но с помощью антироссийской кампании Запад не сможет повлиять на Москву, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В контексте ситуации с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Медведев заявил, что все, связанное с Россией, используется на Западе во внутриполитической борьбе. "Мы еще сегодня не говорили про наших друзей за океаном, например, про антироссийскую истерию, которая существует в Соединенных Штатах Америки. Мы же прекрасно понимаем: все, что связано с Россией, сейчас в Соединенных Штатах Америки преследует другую цель – это внутриполитические разборки. По сути, разборки между республиканцами и демократами, разборки внутри Республиканской партии. То же самое касается и европейских стран", — сказал российский премьер.
"Эта антироссийская кампания в 90% из 100 преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов. Но уж точно не повлиять на позицию России. На нее повлиять невозможно, все это прекрасно понимают", — сказал Медведев.
Негативными остаются отношения России и Совета Европы. Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывание министра пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген указал, что "господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти". При этом он добавил, что в СЕ "не хотели такого развития".