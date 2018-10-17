Воронежский губернатор назначил первого зампреда правительства

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил исполняющим обязанности замгубернатора — первым заместителем председателя областного правительства Виталия Шабалатова, сообщают областные власти.

Ранее эту должность с апреля занимал экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко. Восьмого октября Гусев подписал указ об увольнении Юрченко. Как ранее пояснил журналистам Гусев, Юрченко не смог решить поставленные перед ним задачи и привлечь инвестиции в регион. Назначение Юрченко глава области назвал своей ошибкой.

"Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ назначении Шабалатова Виталия Алексеевича 18 октября 2018 года на государственную должность Воронежской области исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, Шабалатов назначается на эту должность до "согласования его кандидатуры в установленном порядке".

Ранее главой региона был подписан указ об освобождении Шабалатова от должности заместителя председателя правительства Воронежской области в связи с досрочным прекращением полномочий.

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