МИД обвинил США в затягивании выдачи виз российским дипломатам

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США затягивают выдачу виз российским дипломатам, целенаправленно препятствуя работе дипломатических и консульских учреждений РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Власти США также целенаправленно препятствуют нормальной работе российских дипломатических и консульских представительств, делают это по много месяцев, в некоторых случаях более года, затягивая выдачу разрешений на въезд новых сотрудников", — сказала она.

"Регулярными стали прямые отказы в визах. Это относится и к постоянному представительству России при ООН в Нью-Йорке, хотя по соглашению о размещении штаб-квартиры данной организации на американской территории Вашингтон взял на себя обязательство обеспечить беспрепятственные условия деятельности для нее самой и аккредитованных при ней миссий иностранных государств", — добавила дипломат.