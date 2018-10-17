Новый мэр Нижнего Тагила вступил в должность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Инаугурация нового мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева прошла в среду, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Депутаты нижнетагильской думы в понедельник избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Пинаева.
"От лица главы региона на официальной церемонии вступления в должность главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева поздравил вице-губернатор Алексей Орлов", — говорится в сообщении.
По мнению губернатора Евгения Куйвашева, Нижний Тагил приобрел в лице Пинаева "сильного лидера, который уверенно поведет муниципалитет к новым свершениям и победам".
"Бесспорно, Нижний Тагил и тагильчане заслуживают того, чтобы во главе города стоял достойный, грамотный и эффективный управленец, способный вывести муниципалитет на новый уровень развития, обеспечить стопроцентное выполнение установок президента России по улучшению качества жизни людей. Депутатский корпус и члены конкурсной комиссии поддержали предложенную вами программу развития муниципалитета. Сейчас ваша задача — воплотить все эти планы в реальность", — говорится в поздравительном адресе главы региона.
Куйвашев назвал Пинаева настоящим профессионалом, опытным руководителем, умеющим выстраивать конструктивные взаимоотношения с властью всех уровней, бизнесом и обществом. В числе первоочередных задач, стоящих перед новым главой Нижнего Тагила, губернатор определил реализацию нового "майского указа" президента России, выполнение программы "Пятилетка развития" Свердловской области, подготовку к 300-летию города, а также улучшение социально-экономических показателей муниципалитета.
Пост мэра Нижнего Тагила стал вакантным 28 мая: занимавший его Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В начале июня депутаты заксобрания Свердловской области приняли в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Законодательная инициатива предусматривает вместо прямых выборов мэра его избрание представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.