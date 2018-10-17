Россия и Египет подтвердили необходимость выполнять инициативы ООН по Ливии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия и Египет подтвердили необходимость выполнения инициативы спецпосланника ООН по Ливии Гассана Саламе, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы подтвердили также необходимость неукоснительного выполнения инициативы спецпосланника ООН по Ливии Гассан Саламе со стороны всех членов международного сообщества, в том числе избегать других решений", — заявил он по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что по общему мнению "поиск параллельных решений ведет только к затягиванию кризиса и усугублению разногласий".

Он также отметил опасность привлечения вооруженных формирований к обеспечению безопасности и заявил о необходимости поручать эти задачи только регулярной армии и силам безопасности и правопорядка.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранная народом Палата представителей (парламент), а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

В мае на организованных в Париже переговорах стороны ливийского политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря и не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу. Кроме того, была достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране: часть формирований должна быть включена в состав официальных структур, другим придется разоружиться.