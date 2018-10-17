Песков: рабочая программа Путина не изменится из-за событий в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рабочая программа Владимира Путина из-за событий в Керчи не изменится.

"Это неподтвержденная информация", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли президент изменит свою программу.

Затем ответил отрицательно на этот же вопрос. "Нет", — сказал Песков.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье теракт, позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>