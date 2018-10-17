Путин и ас-Сиси обсудили проекты в энергетике

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи обсудили сотрудничество в рамках энергетики, включая проект строительства АЭС, сообщил глава российского государства по итогам переговоров.

Путин сообщил, что в ходе встречи с египетским президентом рассматривались различные аспекты взаимодействия стран, в том числе в энергетической области. "Подробно остановились с президентом Египта на вопросах двустороннего взаимодействия в энергетике. Ключевой совместный проект в этой отрасли — возведение "Росатомом" в Египте атомной электростанции российского дизайна", — сказал он.

"На площадке (будущей AЭС — ред.) начаты подготовительные работы. До конца года планируется подписать контракты с египетскими компаниями, которые имеется в виду активно привлекать в качестве субподрядчиков", — добавил глава РФ.

Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в текущем году вышел на этап лицензирования и организации подготовительных работ. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.