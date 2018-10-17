Участники митинга в Ингушетии решили приостановить акцию

НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Организаторы продолжавшегося почти две недели в столице Ингушетии Магасе митинга за отмену соглашения по границе с Чечней решили приостановить акцию, сообщил представитель оргкомитета митинга Ахмед Барахоев.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин. После второй встречи была достигнута договоренность, что члены оргкомитета митинга в среду примут участие в заседании комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской республики по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней под председательством Евкурова. Однако представители митингующих не пришли на заседание.

Срок санкционированного митинга истекает 17 октября, в среду власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября.

"Поскольку сегодня в 22 часа заканчивается срок проведения митинга, мы предлагаем сегодня разойтись, не нарушая закон. Мы возьмем тайм-аут, отдохнем и вернемся со свежими силами, это будет продуктивнее", — заявил Барахоев на митинге, видеозапись его выступления опубликована в соцсетях.

Другой представитель оргкомитета акции Малсаг Ужахов сообщил, что оргкомитету необходимо время на обсуждение ряда рабочих моментов. "Уверен, что будут те, кто будет призывать стоять до победного конца, но сегодня это нерационально. Мы расходимся лишь на время, имея законное право собраться здесь снова 31 октября", — подчеркнул он.