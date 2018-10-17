Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Переговоры в расширенном формате президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси было решено отменить после трагедии в Керчи, сообщил РИА Новости источник в делегации.

"Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом", — сказал собеседник агентства.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось об около 50 пострадавших. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате теракта в колледже Керчи погибли 18 человек.