МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Переговоры в расширенном формате президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси было решено отменить после трагедии в Керчи, сообщил РИА Новости источник в делегации.
"Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом", — сказал собеседник агентства.
По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось об около 50 пострадавших. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате теракта в колледже Керчи погибли 18 человек.