Секретарь Совбеза Патрушев встретился с узбекским коллегой в Москве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета безопасности при президенте республики Узбекистан Виктором Махмудовым, сообщает в среду пресс-служба Совбеза.

"Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности. Обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества, пути решения проблем в миграционной сфере, а также вопросы обеспечения безопасности информационной инфраструктуры и реагирования на компьютерные инциденты. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Патрушев и Махмудов подвели итоги прошедших российско-узбекистанских консультаций по безопасности. Отмечена позитивная динамика в развитии контактов по линии аппаратов советов безопасности двух стран в 2017-2018 годах.