Путин в четверг примет участие в пленарной сессии клуба "Валдай"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет в Сочи участие в пленарной сессии юбилейного XV заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященного теме "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке", сообщает пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого октября в Сочи президент РФ Путин примет участие в пленарной сессии юбилейного XV заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема в этом году — "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники Валдайского форума сосредоточились на российской повестке в XXI веке. Эксперты поговорят о политических и социально-экономических перспективах России, общественном и культурном развитии страны, ее месте в формирующемся мире.

В ежегодном заседании клуба "Валдай" принимают участие 130 экспертов из 33 стран.