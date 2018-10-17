Сотрудничество России и европейских стран не прекращалось, заявил Песков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сотрудничество европейских стран и России не прекращалось, оно не может прекратиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейские страны, они осуществляют сотрудничество, они находятся в состоянии сотрудничества с Россией, это сотрудничество не прекращалось… Его объемы то сокращаются, то увеличиваются", — сказал он, отметив, что ряд негативных факторов, который оказывает сдерживающее влияние, все же имеется.

"Это сотрудничество не прекращалось, оно не может прекратиться", — подытожил Песков.