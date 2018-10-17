Полиция безопасности Норвегии просит суд продлить арест Бочкарева

На одной из улиц Осло. Архивное фото.

На одной из улиц Осло. Архивное фото.

СТОКГОЛЬМ, 17 окт — РИА Новости, Людмила Божко. Полиция безопасности Норвегии PST обратилась в среду в суд Осло о продлении ареста сотрудника аппарата СФ РФ Михаила Бочкарева, задержанного в аэропорту Осло 21 сентября этого года по подозрению в незаконном сборе информации, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK. © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Адвокат назвал причину задержания россиянина в Осло

"PST просит о продлении содержания под стражей подозреваемого в шпионаже россиянина, задержанного после семинара в парламенте стортинг почти четыре недели назад", — сообщила NRK.

Последний раз арест Бочкарева продлевался в начале октября до 18 октября. Слушания по поводу ареста пройдут в четверг.

Бочкарев находился в Осло на международной конференции по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации и прошедшей в норвежском парламенте.

Посольство РФ в Норвегии сразу после задержания россиянина заявило, задержание и арест гражданина РФ в Норвегии носит надуманный характер и необоснованно.

Прошедший семинар касался вопросов дигитализации и в нем участвовали 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.