Путин и ас-Сиси обсудили региональную проблематику

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в узком составе обсудили региональную проблематику.

"Мы очень рады видеть наших друзей в России и обменяться мнениями по развитию двусторонних отношений и по региональной проблематике сегодня здесь, в Сочи", — сказал глава российского государства, открывая переговоры в узком составе.

Путин констатировал, что экономические связи двух стран развиваются успешно. "В прошлом году мы констатировали рост товарооборота сразу на 62%, — отметил глава государства. — За первые шесть месяцев текущего года — еще плюс 28%".

Российский лидер подчеркнул, что это результат усилий по диверсификации двусторонних связей. "Они носят весьма разнообразный характер. Здесь и сельское хозяйство, и промышленность, и оборудование, и машины", — уточнил он.

К участию в беседе лидеров в узком составе с российской стороны приглашены глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С египетской стороны участвуют глава МИД Египта Самех Шукри, министр энергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммед Шакер, директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель, замминистра финансов Ахмед Кучук.