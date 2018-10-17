Источник: казаки и дагестанские джигиты выступят перед Путиным и ас-Сиси

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Кубанский казачий хор и дагестанский ансамбль танца "Лезгинка" выступят перед президентами России и Египта Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом ас-Сиси в перерыве между переговорами в Сочи, сообщил РИА Новости источник в культурных кругах Краснодарского края.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию. В Москве он пообщался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. После этого ас-Сиси прилетел в Сочи, где за ужином поговорил с Путиным. Президенты России и Египта на переговорах обсудят широкий круг вопросов: возобновление полетов, строительство АЭС и военно-техническое сотрудничество (ВТС).

В перерыве между переговорами перед главами государств выступят артисты Кубанского казачьего хора и дагестанского ансамбля "Лезгинка", рассказал РИА Новости источник в культурных кругах Краснодарского края.

"Кубанский хор планирует спеть "Распрягайте, хлопцы, коней", "Бандуру", "Перевоз Дуня держала". Также приехала "Лезгинка", — сообщил он.