Вайно рассказал о возможной встрече Путина и Си Цзиньпина на полях G20

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в ноябре этого года в Буэнос-Айресе, заявил в среду глава администрации президента Антон Вайно на встрече с лидером КНР.

"Председатель Си Цзиньпин, прежде всего хочу вам передать дружеские приветы и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. Он с теплотой вспоминает ваши беседы во Владивостоке на полях Восточного экономического форума и ждёт встречи на полях G20 в Буэйнос-Айресе в ноябре текущего года", — сказал Вайно.

Он отметил, что стратегическое сотрудничество с Китаем это "безусловный приоритет внешней политики России".

"В основе поступательного развития российской-китайских отношений лежит традиционная дружба наших народов, взаимное уважение к интересам друг друга и стремление к сотрудничеству", — подчеркнул глава администрации президента РФ.

Си Цзиньпин в свою очередь передал президенту России "сердечный привет и наилучшие пожелания", назвав его своим хорошим другом.

"Скоро на полях саммита G20 у нас ещё будет возможность встретиться, а в будущем году у нас готовятся планы для взаимных визитов и встреч. Хочу сказать, что контакты между лидерами России и Китая очень важный направляющий фактор для дальнейшего углубления и развития китайско-российских отношений", — сказал председатель КНР.

Он также подчеркнул, что канал двусторонней связи по линии руководителей аппаратов лидеров двух стран имеет особо важное значение.

"Я поддерживаю продолжение ваших контактов в рамках этого механизма", — сказал Си Цзиньпин.

Ранее в среду Вайно провёл консультации с руководителем канцелярии центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсяном.