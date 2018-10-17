Власти Ингушетии согласовали проведение нового митинга в Магасе

НАЛЬЧИК, 17 окт — РИА Новости. Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга в Магасе, санкционированные сроки которого истекают в среду, еще на три дня — с 31 октября по 2 ноября текущего года, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин. После второй встречи была достигнута договоренность, что члены оргкомитета митинга в среду примут участие в заседании комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской республики по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней под председательством Евкурова, однако представители митингующих не пришли на заседание.

"Рассмотрев уведомление о проведении митинга с 31 по 2 ноября, правительство согласовало это мероприятие при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства", — сказал собеседник агентства. Согласована та же площадка – у здания национальной телерадиокомпании.

В пресс-службе напомнили, что в среду истекает срок, отведенный для проведения согласованной правительством акции, проходящей в Магасе. "Сегодня участники митинга должны завершить акцию, и могут вернуться к ее проведению 31 октября", — добавил собеседник агентства.