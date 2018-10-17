Памфилова пообещала "разобрать" иск избиркома Хакасии о снятии Коновалова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала "по полочкам" разобрать иск, поданный избиркомом Хакасии по отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы региона.

"Позже прямо по полочкам разберём весь этот иск в суд, почему он несостоятельный", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Ранее Верховный суд Хакасии прекратил производство по иску избиркома региона о снятии с выборов на пост главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Изначально избирком Хакасии подал иск в суд об отмене регистрации Коновалова из-за неправильно оформленных документов. В пятницу Верховный суд отложил заседание по этому вопросу на понедельник. В субботу врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире федерального канала посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с губернаторских выборов.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. Предположительно, второй тур будет назначен на 11 ноября с единственным кандидатом Коноваловым. —0-