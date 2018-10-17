Большинство жителей Хакасии против безальтернативных выборов, показал опрос

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Большинство жителей Хакасии считают скорее недопустимыми выборы, в которых участвует только один кандидат, гласят данные опроса ВЦИОМ.

Как показал опрос, 62% жителей республики, отвечая на вопрос "По вашему мнению, выборы, в которых участвует только один кандидат, допустимы или не допустимы?" полагают, что выборы губернатора с одним кандидатом "скорее недопустимы", 30% полагают, что "скорее допустимы", а 8% опрошенных затруднились ответить. Кроме того, 67% респондентов заявили, что такие условия "скорее не соответствуют" их представлениям о выборах в целом; 25% полагают, что "скорее соответствуют", затруднились ответить также 8% жителей Хакасии.

Согласно данным ВЦИОМ, 47% опрошенных полагают, что кандидату, победившему на таких выборах, большая часть жителей Хакасии скорее не будут доверять; 31% полагают, что будут, 22% затруднились с ответом.

Опрос ВЦИОМ был проведен 12-13 октября по заказу Хакасского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. В опросе принимали участие жители республики среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. Предположительно, второй тур будет назначен на 11 ноября с единственным кандидатом Коноваловым.