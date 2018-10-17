Экс-глава МЧС Пучков не войдет в список кандидатов в сенаторы

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что экс-глава МЧС России Владимир Пучков не войдет в его список кандидатов в сенаторы в случае его победы на выборах.

"Нет, не будет", — сказал Кожемяко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Экс-глава МЧС РФ Владимир Пучков входил в список кандидатов в члены Совета Федерации, который предоставлял в избирком бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, участвовавший в предыдущих выборах главы края.

Сейчас исполнительный орган государственной власти Приморского края в Совфеде представляет Светлана Горячева. Она первый заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Новые выборы назначены на 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Под него в регионе приняли закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.