Дума Комсомольска-на-Амуре разрешила мэру уйти в отставку 13 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Городская дума Комсомольска-на-Амуре на заседании в среду удовлетворила заявление мэра Андрея Климова о досрочном прекращении его полномочий и приняла решение об их завершении 13 декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.

Ранее сообщалось, что в сентябре прежний губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе. Климов заявление написал. Новый губернатор края Сергей Фургал сообщил, что Климов может остаться мэром, если жители выразят такое желание.

"В соответствии с поступившим заявлением главы города Андрея Климова городская дума приняла решение досрочно прекратить его полномочия с 13 декабря 2018 года, до этого времени он является главой города. Также дума тайным голосованием выбрала исполняющего обязанности главы города после ухода Климова. Им стал депутат думы Дмитрий Глушков", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Глушков будет исполнять обязанности мэра до выборов нового главы города, которые должны состояться в середине апреля 2019 года. Их дату также определит гордума.

Климов был избран мэром в 2015 году. Его полномочия истекали осенью 2019 года.

Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края, там сосредоточены крупные промышленные предприятия — авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, нефтезавод, ведется выплавка стали, создан ТОР. Это первый город в России, где реализуется долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. Он направлен на создание в городе комфортной среды проживания, повышение качества жизни и развитие промышленного потенциала.