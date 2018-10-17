Во вторник вступило в силу cоглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией. В среду — последний день согласованных властью митингов в Ингушетии. Протесты продолжаются третью неделю — многие уверены, что раздел территорий произведен не в пользу ингушей. Глава республики Юнус-Бек Евкуров, наоборот, считает, что документ позволит снизить напряженность на чечено-ингушской границе. В одном стороны согласны: размежевание необходимо. В ситуации разбиралось РИА Новости.
«Аллаху акбар! Аллаху акбар!» — самые активные участники митингов выступают под крики и овации. Они поочередно выходят на середину площади и высказываются, перед ними — старейшины тейпов. Так называют самых уважаемых представителей различных ингушских семей.
«Не надо бояться, — подходит к московским журналистам ингушка Тамара. — «Аллаху акбар» означает «Бог велик». А на кого еще нам остается надеяться?» Тамара третьи сутки на митингах. И намерена пробыть на площади еще несколько дней, потом ее сменит подруга. «Если мы уйдем, — объясняет она, — это воспримут как поражение. Но отстаивать свою землю — долг любого ингуша. Мы, женщины, будем грызться за нее наравне с мужчинами».
Вообще, протестная активность жителей Магаса не сразу бросается в глаза: горожане буднично спешат на работу, возле офисных зданий — много припаркованных машин.
И лишь по мере приближения к центру замечаешь полицейских, а также группы людей, которые что-то вполголоса обсуждают.
Основное место сбора демонстрантов — возле здания Национальной телерадиокомпании Ингушетии. «Сначала местные СМИ вообще молчали, а теперь сообщают, что участники митингов — провокаторы», — жалуется один из митингующих, представляясь Адамом Измайловым. Его перебивает молодой человек, назвавшийся Аскаром: «Много и тех журналистов, которые нас поддерживают и понимают, насколько важна для ингушей своя земля».
Он куда-то исчезает и возвращается с подносом, уставленным пластиковыми тарелками с пловом. Первым делом Аскар угощает полицейских, потом раздает тарелки всем желающим. И повторяет: «Пожалуйста, не оставляйте за собой мусор. Следите за чистотой».
Ежедневно митингующие сами скидываются на продукты. Кто-то печет дома хлеб, кто-то помогает готовить еду на организованной полевой кухне. Полицейские и протестующие спокойно обсуждают друг с другом выступления ораторов. Пятничный намаз тоже совершают вместе. «Им предлагали подкрепление из других регионов, но они сказали, что справятся сами», — не без гордости отмечает Аскар.
Так будет по меньшей мере до 17 октября — согласованной правительством Ингушетии даты окончания митингов. На следующий день, 18-го числа, в республике ждут делегации, в том числе из Москвы. Но власти уверяют: никаких силовых разгонов не будет.
Протестующие с готовностью рассказывают, что их не устраивает в соглашении о границах с Чечней.
Но вопросы о земле не любят — чтобы не бередить прошлое, такое тяжелое и непростое.
«Истории ингушских семей похожи. Депортация в Среднюю Азию в 1944-м. Уже в наше время, двадцать шесть лет назад, начался осетино-ингушский вооруженный конфликт в Пригородном районе. Тогда же дала о себе знать проблема неурегулированных границ с Чечней… Все мы испытали страх, когда гонят с родной земли», — признается один из участников митинга, ингушский предприниматель Ахмед Бузуртанов.
На самом деле проблема неурегулированных границ восходит к двадцатым годам прошлого века, когда и чеченские, и ингушские земли входили в Горскую АССР. Причем Сунженский район, из-за которого сейчас идут споры, принадлежал ингушам. Просуществовала Горская республика недолго, как и отдельный автономный Сунженский район. Округ распределили между двумя автономиями — Чеченской и Североосетинской, хотя исторически там проживали ингуши.
«В переписи населения Ингушского округа за 1864 год, который тогда назывался «Посемейные списки», учтены граждане, проживавшие на территории нынешнего Сунженского района. Это подтверждает, что исторически он относился к ингушской территории», — поясняет РИА Новости историк и ингушский общественный деятель Муса Зурабов.
После распада Советского Союза руководители Чечни и Ингушетии два раза предпринимали попытки подписать соглашение о границах. За основу брали разграничение, проведенное в период существования Чечено-Ингушской АССР. Сейчас в Грозном говорят о принадлежности Чечне части Сунженского района, ссылаясь как раз на то размежевание. В свою очередь, Ингушетия апеллирует к ситуации 1924 года, когда Сунженский район включили в автономную Ингушскую область.
Спор о границе обострился в 2005-м, после того как Рамзан Кадыров заявил о неравнозначном разделе. Москва обязала глав регионов определиться. В 2009 году создали специальную комиссию по размежеванию и решили сохранить границы 1990 года.
Но в 2012-м Кадыров утвердил закон, по которому не только Ассиновское и Серноводское объявлялись чеченскими, но еще пять населенных пунктов Сунженского района, по законодательству Ингушетии принадлежавшие именно этой республике.
Территориальные претензии соседей неизменно вызывали негодование ингушей. Но власти обещали не уступать чеченцам. А когда в конце сентября стало известно о принятии окончательного решения, люди вышли на улицу.
Началось все, как водится, со случайности. В конце августа участники историко-географического общества, проводившие раскопки в лесной части Сунженского района, увидели дорожную технику. «Нам объяснили, что чеченцы ремонтируют дорогу и не затронут ингушскую территорию. Но бульдозеры продвигались уже вглубь нашей земли», — вспоминает Ахмед Бузуртанов.
Ингушские власти заявляют, что соглашение о границе предполагает передачу чеченцам 1290 гектаров пахотных земель. Речь идет о землях неподалеку от сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района. Его юго-восточная часть граничит с Сунженским районом. Взамен ингуши получат аналогичную по площади территорию в Надтеречном районе Чечни.
Несмотря на эти объяснения, граждане обеих республик так до конца и не поняли, какие территории подлежат обмену и насколько они большие. Текст соглашения в основном состоит из цифр, указывающих координаты местности. Большинству это ни о чем не говорит. Отсутствие внятной карты породило множество догадок. Некоторые картографы предполагают, что чеченцам отойдет 26 тысяч или даже 55 тысяч гектаров земли.
Помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист заверил РИА Новости, что речь идет лишь о разграничении горно-лесистой местности. «Соглашение о границах не затрагивает ни один населенный пункт», — подчеркнул он.
В Сунженском районе много исторических башенных комплексов ингушей, им важно сохранить наследие предков. Есть там и залежи нефти, но запасы ее точно не известны, а добыча затруднена.
Куда более чувствительный вопрос — подлежат ли обмену населенные пункты. Многие ингуши опасаются, что после передела границ села Даттых и Аршты Сунженского района могут стать чеченскими.
Чтобы успокоить граждан, Рамзан Кадыров встретился на прошлой неделе в Аршты с Юнус-Беком Евкуровым. Они призвали чеченцев и ингушей жить в согласии.
На следующий день Евкуров посетил село Даттых, где, скорее всего, пройдет граница. Разграничение планируется по реке Фортанка, рядом с селом. Через два дня туда же отправились журналисты РИА Новости. Но местных жителей там не оказалось. Сельская школа закрыта. Бывшие обитатели села по праздникам встречаются в мечети, которую сами же построили несколько лет назад.
«В Даттыхе у многих свои пасеки. В выходные бывшие жители села приезжают проведать оставшееся хозяйство. Но тут никто не живет. Ночевать здесь страшно», — рассказал председатель общественного совета села Даттых Магомед Пидиев.
Дом самого Пидиева недалеко от мечети. Но и этот дом в запустении. На прошлой неделе председатель был здесь с пожилой матерью. «Мы пили чай за этим столом, но вот смотрю, за неделю кто-то растащил нашу печку, где мы кипятили чай», — почти не удивляется он. Восстанавливать что-либо смысла нет до тех пор, пока не будет ясности с границей.
О необходимости установить границы говорят все. Но подход к проблеме разный. Как только люди узнали, что в парламенте готовятся к ратификации соглашения, в Магасе начались митинги. Протест усилился, когда вопреки воле старейшин тейпов депутаты проголосовали за документ. Против выступил и Конституционный суд Ингушетии, призвав власти провести референдум.
Пытались переголосовать, но депутаты не смогли собрать кворум. Митинги затягивались.
С ингушскими активистами встретился полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Пока позиция протестующих такова: установить границы в соответствии с региональным законом 2009 года.
Но в их словах больше эмоций и обиды за то, что с ними документ никто не согласовал, никто заранее не узнал их мнение.
«Мы согласны, что надо определить границы с Чечней. Но не за нашей спиной, — говорит Магомед Муцольгов, руководитель ингушской правозащитной организации «Машр». — Границы и земля — это вопрос не одной семьи, а всего народа. Мы воспитанные люди и всячески демонстрируем мирный характер митингов. Но хотим, чтобы власти обсуждали с нами важные для нас вопросы».
Глава общественного движения «Мехк-Кхел» Сараждин Султыгов также призывает власти к диалогу: «Меня и нескольких активистов обвиняют в том, что мы организовали протесты. Но это не так. Организаторов тут нет. Люди объединились по своей воле. Сначала вышла молодежь. А мы ее поддержали».
Молодых участников на митингах, как и старейшин тейпов, расстраивает, когда власти говорят о влиянии внешних сил. «Это народный сход, и за ним не стоит ни одна организация. Просто традиции ингушей не позволяют принимать важные решения, не посоветовавшись с людьми», — объясняет представитель молодежи Исмаил Нальгиев, юрист и лидер общественной организации «Выбор Ингушетии».
Ингушские власти, хоть и с некоторым запозданием, начали разговаривать с людьми. Юнус-Бек Евкуров убеждает, что документ ослабит напряженность на чечено-ингушской границе.
Он уверяет, что республика сохранила все территории, которые остались при ней после распада Союза. И подчеркивает: речь именно о границах образца 1990 года.
Ингушетия «ничего не потеряла», повторяет Евкуров. Он отмечает, что соглашение о границе разрабатывалось долго и тщательно: ингушские и чеченские чиновники чуть ли не своими шагами измерили территорию. Но лидер республики не отрицает: власти проинформировали граждан не оперативно.
Помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист на вопрос РИА Новости, что будет с митингом после того, как истечет срок его официального согласования, ответил: силового сценария, скорее всего, не последует. «Юнус-Бек Евкуров против разгона митинга. Такое решение ничего не даст», — уточнил он.
Перехрист пожаловался на провокационный, с его точки зрения, характер видеороликов об ингушских акциях протеста и призвал относиться к ним бдительнее. «Надо понимать, что вокруг много дезинформации, нельзя поддаваться на провокации, которых хватает в инстаграме и других соцсетях. Именно по такому сценарию в свое время развивались события на Украине, в Грузии, Сирии, Ливии. Нашли болевую точку — раздули информационную кампанию», — считает Перехрист.
На бытовом уровне ингуши и чеченцы общаются мирно. Но если дискуссия возникает в интернете, накал эмоций зашкаливает. Главное, к чему призывают собравшиеся на площади в Магасе, — вступить в диалог.
Здесь многие полагают, что федеральные власти помогут разобраться со спорами внутри республики. «Мы просим у Всевышнего, чтобы он донес до Владимира Путина наши мольбы», — призналась корреспонденту РИА Новости одна из активисток.
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