«Аллаху акбар! Аллаху акбар!» — самые активные участники митингов выступают под крики и овации. Они поочередно выходят на середину площади и высказываются, перед ними — старейшины тейпов. Так называют самых уважаемых представителей различных ингушских семей.

«Не надо бояться, — подходит к московским журналистам ингушка Тамара. — «Аллаху акбар» означает «Бог велик». А на кого еще нам остается надеяться?» Тамара третьи сутки на митингах. И намерена пробыть на площади еще несколько дней, потом ее сменит подруга. «Если мы уйдем, — объясняет она, — это воспримут как поражение. Но отстаивать свою землю — долг любого ингуша. Мы, женщины, будем грызться за нее наравне с мужчинами».