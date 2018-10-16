Косачев назвал снос Польшей памятников советским воинам кощунством

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что ему стыдно за решение властей Варшавы о сносе памятника советским воинам, по словам сенатора, подобными действиями Польша решила "возвести неблагодарность в ранг государственной политики".

Ранее власти столицы Польши Варшавы заявили, что готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. В мэрии Варшавы РИА Новости заявили, что памятник будет снесен в текущем месяце.

"Думаю, глубоко символичен тот факт, что в качестве объекта русофобской вакханалии по сносу исторических мемориалов власти Варшавы выбрали именно памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. "Польша рушит свою благодарность" — к этому, как говорится, и добавить нечего… Сегодня мне просто стыдно за Польшу, которая хочет возвести неблагодарность в ранг государственной политики", — написал сенатор в Facebook.

Однако Косачев выразил убежденность в том, что не все в Польше разделяют "кощунственные действия властей". По его мнению, обычные люди по-прежнему испытывают благодарность, которую нельзя отменить распоряжением о сносе памятника.

Сенатор напомнил о предложении председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко о признании победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом Второй мировой войны.

"Если бы это решение нашло поддержку ООН, вся нынешняя активность "борцов с мемориалами" тем самым оказалась бы не только вне морали и совести, но еще и, по сути, вне закона", — заключил Косачев.