Место оскандалившейся главы саратовского минтруда заняла ее заместитель

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Исполняющей обязанности министра труда, занятости и миграции Саратовской области после отставки главы ведомства Натальи Соколовой назначена ее заместитель Наталия Кривицкая, сообщается на сайте правительства области.
В пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что после отставки Соколовой ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Кривицкую.
"Кривицкая Наталия Александровна — исполняющий обязанности министра занятости, труда и миграции Саратовской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Жуковская продолжает работать в должности первого замминистра.