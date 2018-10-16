Место оскандалившейся главы саратовского минтруда заняла ее заместитель

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Исполняющей обязанности министра труда, занятости и миграции Саратовской области после отставки главы ведомства Натальи Соколовой назначена ее заместитель Наталия Кривицкая, сообщается на сайте правительства области.

Ранее на видеохостинге YouTube появилось вызвавшее общественный резонанс видео спора министра Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Затем в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после таких высказываний. Но позже выяснилось, что министр уволена с формулировкой "по собственной инициативе".

В пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что после отставки Соколовой ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Кривицкую.

"Кривицкая Наталия Александровна — исполняющий обязанности министра занятости, труда и миграции Саратовской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жуковская продолжает работать в должности первого замминистра.